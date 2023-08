Podlasie. Wojewoda wydał nakaz szczepienia

REKLAMA

Nakaz szczepienia w hodowlach kur i indyków przeciwko chorobie rzekomy pomór drobiu wydał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski – poinformował w piątek Podlaski Urząd Wojewódzki. W regionie wystąpiły dotąd cztery ogniska tej zakaźnej choroby.

Rzekomy pomór drobiu potwierdzono w Podlaskiem w lipcu. Wcześniej ostatnie przypadki tej choroby notowano w Polsce 49 lat temu – w 1974 r. Chorobę wywołuje – jak podawały wcześniej służby weterynaryjne – paramyksowirus typu I. Wirus występuje u ptaków także dzikich, jest wysoce zjadliwy, prowadzi do śmiertelności nawet całego stada.

REKLAMA

W opublikowanym rozporządzeniu, województwo podlaskie uznano za „obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania”. Urząd przypomniał, że w związku z chorobą, wcześniejszym rozporządzeniem wojewody, są wyznaczone konkretne obszary objęte restrykcjami na terenie powiatów: białostockiego, wysokomazowieckiego i monieckiego.

„Nakazanie posiadaczom drobiu utrzymywanego w celach komercyjnych niezwłocznych szczepień kur i indyków przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ND (rzekomego pomoru drobiu-PAP) na terenie województwa podlaskiego” – podał urząd. Zaszczepić trzeba także pisklęta jednodniowe kur i indyków, od razu w zakładach wylęgu. Ze szczepień są wyłączone jedynie ptaki przeznaczone do uboju.

Rozporządzenie wojewody zabrania także hodowcom wprowadzania do gospodarstw w regionie kur i indyków, które nie są zaszczepione od tej choroby oraz jaj do wylęgu, które są ze stad, które nie są uodpornione na tę chorobę. Ma to – jak uzasadniono – chronić przed rozprzestrzenianiem się zakażeń.

Wojewoda wydał rozporządzenie na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Podkreślono, że w regionie istnieje wysokie ryzyko wystąpienia rzekomego pomoru drobiu w gospodarstwach, w których drób jest hodowany.

„Rzekomy pomór drobiu (ND) to groźna i powodująca duże straty w pogłowiu drobiu choroba, którą należy zwalczać. Stanowi zagrożenie dla produkcji drobiu na całym świecie. ND cechuje się bardzo wysoką śmiertelnością u wrażliwych gatunków zwierząt i doprowadza do strat ekonomicznych” – przypomina Podlaski Urząd Wojewódzki.

PUW podsumował, że dotąd, od 11 do 21 lipca w Podlaskiem choroba wystąpiła w hodowlach drobiu w dwóch gminach w powiecie białostockim: Turośń Kościelna i Dobrzyniewo Duże, gdzie były potwierdzone cztery ogniska tej choroby w gospodarstwach komercyjnych hodujących drób i w jednym niekomercyjnym. Inspekcja weterynaryjna informowała już wcześniej, że we wszystkich przypadkach wystąpienia choroby zlikwidowano stada, przeprowadzono dezynfekcję i odkażanie gospodarstw.

„Wystąpienie czterech ognisk choroby w tak krótkim okresie może świadczyć o zwiększającej się presji wirusa ND w środowisku, a tym samym stwarza wysokie ryzyko wystąpienia rzekomego pomoru drobiu u drobiu na większym obszarze województwa podlaskiego” – uzasadnia urząd.

Służby weterynaryjne informowały już wcześniej – a urząd wojewódzki to przypomniał – że są dostępne na rynku różne zarejestrowane szczepionki przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu, które chronią przed tą chorobą i zapobiegają jej szerzeniu.

Rzecznik wojewody podlaskiego Anna Dzierszko poinformowała, że szczegóły związane ze szczepieniami drobiu będą podane w poniedziałek na planowanej konferencji prasowej.