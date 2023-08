Braun i Korwin-Mikke w Sejmie: Wzywamy, żeby ten projekt odrzucić. Utrwala najgorsze praktyki z czasów komunistycznych [VIDEO]

REKLAMA

W Sejmie odbyła się konferencja Konfederacji z udziałem posłów Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego oraz Włodzimierza Skalika. Przedstawiciele prawicowej koalicji wezwali do odrzucenia rządowego projektu. – Ten projekt utrwala najgorsze praktyki – uważa Korwin-Mikke.

Grzegorz Braun oznajmił, iż Konfederacja przestrzega przed „kolejnym szkodliwym projektem wniesionym przez rząd”. Poseł odniósł się w ten sposób do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Jak możemy przeczytać na stronie sejm.gov.pl: „projekt dotyczy zapewnienia odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce; usprawnienia m.in. działalności organów nadzoru górniczego; zreformowania działalności państwowej służby geologicznej; wprowadzenia definicji złoża strategicznego, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa kraju, podlegać będzie szczególnej ochronie prawnej”.

Konfederacja wzywa do odrzucenia projektu

– Wzywamy do tego, żeby ten projekt odrzucić – powiedział Braun. – Ten projekt utrwla najgorsze praktyki wyniesione jeszcze z czasów komunistycznych. W Stanach Zjednoczonych dobra pod ziemią należą do właściciela ziemi, natomiast w Polsce należą do państwa – dodał Korwin-Mikke.

Prezes-założyciel Nowej Nadziei zauważył, że w związku z tym „w Ameryce człowiek się cieszy, że odkryto coś nowego, a w Polsce rozpacza, bo za chwilę go razem z domem wyrzucą i nie wypłacą odszkodowania”.

– Ten projekt nad wyraz mętnie traktuje kwestię odszkodowań dla wywłaszczanych i my od razu obiecujemy, że jako Konfederacja zadbamy o tych ludzi wywłaszczanych (…) oni muszą dostać więcej niż stracili, bo oni muszą mieć też korzyść z tego, że odkryto coś na ich terenie – podkreślił poseł Konfederacji.

– Również będziemy pilnowali (…) zawierania przez rządy porozumień z różnymi firmami, zagranicznymi zwłaszcza (…), które uzyskują koncesje na długie lata i właściwie nie bardzo wiadomo, na jakiej podstawie takie długoletnie kontrakty rządy zawierają. Tak się na ogół składa, że one są dla Polski niekorzystne, a przynajmniej bardzo podejrzane – dodał Korwin-Mikke.

Polityk ostrzegł, że „ludzie, którzy zawierają takie porozumienia mogą się spotkać, jak my będziemy rządzili, z sankcjami karnymi”. Grzegorz Braun wskazał z kolei, iż Konfederacja staje na gruncie „poszanowania prawa własności” oraz „interesu narodowego”.