Tak straszą „globalnym ociepleniem”. Cejrowski: „Leje się gejzer czerwonego koloru i człowiek od razu się stresuje”

W kolejnym odcinku programu „Antysystem” Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki rozprawiali m.in. na temat tzw. globalnego ocieplenia. Mówili o związanej z tym histerii, panującej w niektórych środowiskach, a także o prezentowaniu prognozy pogody w mediach.

– Media od paru lat, a z coraz większym nasileniem od paru miesięcy, kompletnie oszalały. Próbują opowiedzieć historię pt. straszliwe zmiany klimatyczne powodują gigantyczne ocieplenie. Trudno opowiadać o tym w sytuacji, w której mamy do czynienia z oziębieniem. Mamy więc groteskę i odwracanie kota ogonem, jakby dochodziło tu do apokaliptycznych zmian – ocenił redaktor naczelny tygodnika „DoRzeczy” Paweł Lisicki.

Wojciech Cejrowski natomiast odparł, że „nie ma takich zmian”. Podkreślił, że kiedy wybierał się do Polski, to wówczas „wszyscy mówili o suszy”. – Człowiek już dawno nie doświadczał upałów, więc trochę się wszyscy poopalali. Ogólnie jest ciepło, a na Pomorzu prawdziwy wysyp grzybów – dodał.

– Oglądam pogodę w TV Trwam, bo tam mają zieloną mapę, a na innych stacjach, przy wysokich temperaturach leje się gejzer czerwonego koloru i człowiek od razu się stresuje – zauważył Cejrowski.

Lisicki zaś zwrócił uwagę, że na niektórych portalach również informacja o zapowiadanym deszczu oznaczana jest kolorem czerwonym. – Kiedyś kolor czerwony był zarezerwowany dla straszliwych upałów, a obecnie ich nie ma, to żeby czymś straszyć, to zaczęto nanosić natężenie opadów kolorem czerwonym. Ma to wywołać panikę – ocenił redaktor.

– Może to są kwaśne deszcze, o których kiedyś słyszałem, ale zniknęły. Może się poprawiło, albo zniknęły? Nie ma już tego hasła kwaśne deszcze. Nie patrzę na prognozy pogody, bo mam wrażenie w Polsce, że się w ogóle nie sprawdza. Kiedy oglądam ją w USA, to gdy zapowiadają, że będzie padać, to pada, a w Polsce bywa z tym różnie – podkreślił Cejrowski.