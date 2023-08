Jest Grzegorz i nie ma Grzegorza. Dwie grafiki promujące Wielką Konwencję Konfederacji [FOTO]

REKLAMA

W piątek, 18 sierpnia, Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen ruszyli w trasę wyborczą, podczas której odwiedzą 18 miast. Tego samego dnia Konfederacja ogłosiła Wielką Konwencję, która odbędzie się 23 września w katowickim Spodku.

W piątek, w Kielcach, odbyło się pierwsze spotkanie z Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem w ramach trasy wyborczej Konfederacji. Zdjęcia zamieszczone w mediach społecznościowych pokazują, iż frekwencja dopisała.

Zapowiadając wydarzenie, Bosak powiedział: „będziemy spotykać się z naszymi sympatykami, wyborcami Konfederacji. Trasa jest zaplanowana w największych miastach, ma być widowiskowa”.

– Głównym mówcą będzie Sławomir Mentzen i ja. Będą nam także towarzyszyć niektórzy inni liderzy Konfederacji – podkreślił. – Liczymy na to, że zorganizujemy najlepszą trasę wyborczą tej kampanii.

Jak dodał „oprawa tych spotkań będzie taka, jak podczas koncertów, ale esencją będą wystąpienia”.

Wielka Konwencja Konfederacji

Tymczasem, już 23 września w hali widowiskowo-sportowa „Spodek” w Katowicach, ma się odbyć Wielka Konwencja Konfederacji. Na profilu formacji pojawił się następujący opis:

„To będzie niezapomniane wydarzenie. Legendarne miejsce i wyjątkowy moment – tuż przed wyborami i wywróceniem stolika partiom systemowym, które od wielu lat łupią Polaków. To będzie SHOW jakiego jeszcze nie widzieliście. Przebijemy wszystko, co do tej pory mogliście zobaczyć! Będzie moc, będzie głośno, będzie przebojowo, będzie się działo!

Tego nie wolno przegapić. Musicie tam być! Idziemy po dwucyfrowy wynik, wspólnie wywróćmy im ten stolik i zmieńmy Polskę na lepsze!”

Do wpisu załączono grafikę, na której możemy zobaczyć współprzewodniczących formacji, Krzysztofa Bosaka oraz Sławomira Mentzena. Wpis o innej treści, ale przede wszystkim z inną grafiką pojawił się na profilu Konfederacji Korony Polskiej.

„To legendarne miejsce i wyjątkowy moment – tuż przed wyborami i wywróceniem stolika partiom systemowym, które od wielu lat łupią Polaków. Będziecie? My TAK!” – możemy przeczytać. Do tweeta załączono grafikę, na której oprócz Bosaka i Mentzena jest także lider trzeciej partii współtworzącej prawicową koalicję, Grzegorz Braun.

