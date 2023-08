Konfederacja ściąga tłumy, pieniądze lecą z nieba. Mentzen: Wolę gejów od… [FOTO]

REKLAMA

Za nami pierwszy weekend trasy „Bosak&Mentzen NA ŻYWO”. Politycy Konfederacji zapowiadali, że będzie efektownie, z pompą i słów na wiatr nie rzucali. Wystąpienia Sławomira Mentzena swą formułą przypominały te ze spotkań przy piwie. Było dużo ironii, niestandardowych porównań i… memów, także z prezesem Nowej Nadziei w roli głównej.

Współprzewodniczący Konfederacji na początku każdego spotkania zaznaczają, że jeżeli ktoś chce klasycznych i – ich zdaniem – nudnych wieców wyborczych, to powinien udać się do Kaczyńskiego lub Tuska. Bosak i Mentzen wolą zapewnić wszystkim przybyłym prawdziwe show. Na spotkania tłumnie przychodzą nie tylko osoby żywo zainteresowane polityką, ale też ci spragnieni rozrywki, również rodziny z dziećmi.

REKLAMA

Podczas gdy Bosak skupia się bardziej na merytorycznych przemowach, o żarty, rozśmieszanie publiczności dba Mentzen.

Na trasie Bosak Mentzen NA ŻYWO pierdyliardy złotych dosłownie spadają z nieba w ogromnej ilości.

Problem jest tylko w tym, że to co u nas jest kpiną, u was jest prawdziwym programem gospodarczym :) pic.twitter.com/Ec8dxOSSRM

— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) August 21, 2023