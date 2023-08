Kryzys się pogłębia. Liczba nielegalnych migrantów rośnie

REKLAMA

Z najnowszych danych policji federalnej wynika, że w lipcu do Niemiec nielegalnie wjechało 10 714 osób – najwięcej od listopada 2022 roku. Dziennie ma miejsce ponad 300 nielegalnych przekroczeń granicy – poinformował w poniedziałek portal dziennika „Bild”.

Od początku tego roku do Niemiec przybyło już ponad 56 tys. uchodźców. Jest to prawie tyle samo, co w całym 2021 roku – wynika z danych policji. Z kolei w całym ubiegłym roku do Niemiec przybyło nielegalnie w sumie 91 986 osób.

Jak przypomniał „Bild”, od dłuższego czasu władze wielu powiatów i krajów związkowych wzywają rząd w Berlinie do wzmocnienia ochrony granic i przyspieszenia deportacji. Premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff podkreślił, że „powiaty osiągnęły swoje granice obciążeń”.

Jens Spahn z CDU wezwał w rozmowie z „Bild am Sonntag” do „przerwy w udzielaniu azylu”. Jednak szefowa MSW Nancy Faeser (SPD) jest jak dotąd bardzo powściągliwa w działaniach – odrzuca m.in. nawoływania polityków do wprowadzenia surowszych kontroli na niemieckich granicach. „Ostatnio podkreśliła jednak, że chciałaby szybszej deportacji osób, którym odmówiono azylu” – przypomniał „Bild”.