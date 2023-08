Wagnerowiec o egzekucji Polaka. „Dlaczego tak się śmiejesz?”

REKLAMA

Najemnik z Grupy Wagnera twierdzi, że brał udział w egzekucji Polaka oraz przechwycił broń NATO. Czy można mu wierzyć?

Wywiadu rosyjskim mediom udzielił Michaił Antipow, który jeszcze niedawno odbywał karę 20 lat pozbawienia wolności za morderstwo. Zgłosiła się jednak po niego Grupa Wagnera, czyli prywatna firma wojskowa, która zaoferowała wcześniejsze zwolnienie z więzienia w zamian za pojechanie na front.

Antipow powiedział, że „nie zastanawiał się dwa razy” i od razu z propozycji skorzystał. Opowiadał o funkcjonowaniu Grupy Wagnera, o tym, jak tworzone formacje. Twierdzi, że u Rosjan służy wielu Polaków, a także Amerykanów czy Brytyjczyków.

Relacjonuje także, co działo się w wojnie na Ukrainie. Według jego wersji przechwycił on broń NATO, którą miała przy sobie… 21-letnia Polka. Rzekomo spała w okopie, gdy natrafili na nią wagnerowcy. Mieli związać jej ręce i wziąć do niewoli. Jej dalszy los bohaterowi telewizyjnego wywiadu nie jest znany.

Ponadto najemnik Grupy Wagnera twierdzi, że był świadkiem egzekucji Polaka. Historia miała się wydarzyć w listopadzie 2022 roku. Polak po schwytaniu podobno ciągle się śmiał.

– Może oszalał? Skoro tam pojechał (na front, walczyć z Rosją – red.), to może już oszalał – pytał prowadzący.

– Może tak być. Jeden z naszych żołnierzy zapytał go: 'Dlaczego tak się śmiejesz?’ A on odpowiedział: 'Dlaczego mam się nie śmiać? Przyprowadzicie mnie tutaj, dacie mi wodę, wsadzicie do piwnicy, a potem wymienicie mnie. To wszystko’.

Kolega zapytał go: – Wiesz, kim my jesteśmy? Polak miał odpowiedział: – Ministerstwem Obrony Narodowej.

I – jak kontynuował – inny z wagnerowców miał odpowiedzieć: – Nie jesteśmy rosyjskim Ministerstwem Obrony. Jesteśmy Grupą Wagnera.

– Bez wahania kazał mu uklęknąć, oddał strzał w jego głowę, po czym ruszyliśmy dalej – twierdzi Rosjanin.

Oczywiście tej historii nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Nie można wykluczyć, że jest po prostu zmyślona, wszak strona rosyjska, podobnie zresztą jak ukraińska, prowadzi swoją wojnę informacyjną, narracyjną, propagandową. Nie ulega jednak wątpliwości, że wagnerowcy są okrutni, na potwierdzenie czego w internecie można znaleźć wiele filmów.