Co Polacy wiedzą o planowanym referendum? PiS będzie rozczarowany [SONDAŻ]

Rządzący mogą być rozczarowani, bowiem tylko co szósty Polak potrafi wskazać wszystkie cztery tematy podrzucone w pytaniach referendalnych PiS. Co więcej, niemal co trzeci nie wie wcale, jakie pytania padną. Tak wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

Nie dość, że PiS szumnie przedstawiał cztery pytania referendalne, to jeszcze ułożył je w taki sposób, by „prawidłowe” (z punktu widzenia rządzących) odpowiedzi za każdym razem były negatywne. Ruszyła nawet akcja propagandowa „4xNIE”.

Tymczasem, jak wynika z sondażu IBRiS, spory odsetek Polaków nie wie, jakie pytania chce im zadać władza.

Wszystkie tematy, jakie mają pojawić się w referendum, potrafi wskazać tylko 16,5 proc. ankietowanych. Niektóre z nich 52,7 proc., żadnych tematów natomiast aż 30,8 proc.

Jednocześnie z badania wynika, że o planowanym referendum słyszało 88,3 proc. respondentów. Ponadto 91,6 proc. pytanych w sondażu wiedziało, że ma się ono odbyć 15 października – razem z wyborami. Takiej wiedzy nie maiło natomiast 8,4 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 18-19 sierpnia 2023 roku metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Pytania, jakie mają pojawić się na październikowym referendum, nieco różnią się od tych prezentowanych przez przedstawicieli PiS. Na chwilę przed skierowaniem do Sejmu wniosku ws. referendum zmieniono bowiem ich kolejność i nieznacznie skorygowano treść niektórych z nich.

Ostatecznie pytania mają brzmieć następująco:

„Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”;

„Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”;

„Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”;

„Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.