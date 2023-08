Grozi nam potężny wzrost cen ciepła. Zapowiada się mrożąca krew w żyłach zima

REKLAMA

Ceny ciepła systemowego są znane, ale tylko do końca roku – zauważa w piątek „Rzeczpospolita” i zwraca uwagę, że rząd nie podjął jeszcze decyzji co do tego, czy nadal mrozić ceny.

„Jedyną szansą na tańsze ciepło w dłuższej perspektywie jest wdrożenie działań, których efektem będzie gruntowna transformacja sektora” – apeluje, cytowany przez „Rzeczpospolitą”, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) Jacek Szymczak. Gazeta zwraca uwagę, że wciąż nie jest jasne, ile będziemy płacić za ciepło systemowe od przyszłego roku.

REKLAMA

„Zgodnie z obowiązującą ustawą o wsparciu odbiorców ciepła firmy ciepłownicze w rozliczeniach z odbiorcami mają stosować najkorzystniejszy dla nich jeden z trzech obowiązujących systemów wsparcia. Pierwszy przewiduje, że cena wytwarzania ciepła – bez uwzględniania kosztów dystrybucji – nie może przekroczyć ustawowego pułapu 150,95 zł za gigadżul ciepła wytwarzanego z gazu oraz 103,82 zł za gigadżul ciepła z pozostałych źródeł, w tym węgla. Jednocześnie ceny netto nie mogą wzrosnąć o więcej niż 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Trzecia możliwość bazuje wprost na zatwierdzanych przez prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych” – przypomina „Rzeczpospolita”.

„Rz” zaznacza jednak, że „obecny system mrożenia cen ciepła kończy się z końcem roku i nie jest jasne, czy będzie przedłużony”. „Jeśli nowego systemu wsparcia nie będzie, klienci od stycznia zapłacą pełną kwotę. Zgodnie z ustawami z końca 2022 r. i początku tego roku podwyżki cen ciepła mogły wynieść maksymalnie do 40 proc.” – podaje „Rzeczpospolita”.