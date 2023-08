Atak na Korwin-Mikkego. Wrzaski i oblanie piwem [VIDEO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke został zaatakowany podczas wystąpienia w Szczecinie. Legendę polskiego ruchu wolnościowego oblano piwem. To kolejny fizyczny atak na przedstawicieli Konfederacji w kampanii wyborczej.

Korwin-Mikke – w cieniu trasy Bosak&Mentzen NA ŻYWO – organizuje spotkania nad morzem. W poniedziałek był m.in. w Szczecinie, gdzie do zgromadzonych przemawiał na tamtejszych bulwarach.

REKLAMA

Na spotkaniu z posłem Konfederacji pojawili się także jego zaciekli przeciwnicy. Zaciekli do tego stopnia, że postanowili zakłócić wystąpienie. Kobieta krzyczała do zgromadzonych, aby „poszli się całować, palić lolki”, zamiast „słuchać starego dziadka, który pie***li, któremu odkleiło się dawno”.

Stojący obok niej mężczyzna zaatakował fizycznie Korwin-Mikkego – oblał go piwem. Wybuchło małe zamieszanie, które nestor wolnościowców skomentował krótko: – To już jest bezczelne.

Polityk nie przejął się jednak tym zbytnio i kontynuował wystąpienie. – Wracając… mamy opiekunów, którzy biorą duże pieniądze za to, że się nami opiekują. Musimy się słuchać opiekunów. Mówią nam, że nie możemy się kąpać w Odrze dla naszego dobra. Musimy się ubezpieczyć, zapinać się pasami w samochodzie. Państwo może czasami nam coś nakazać albo zakazać, ale nie dla naszego dobra. O tym decyduję ja i tylko ja. Demokracja to rządy większości i wychodzi na to, że głupsi rządzą mądrzejszymi. To jest państwo niewolnicze – mówił Korwin-Mikke.

Dzisiaj na spotkaniu @JkmMikke w Szczecinie doszło do ataku na posła. Sprawca oblał posła napojem energetycznym i wygłaszał w stosunku do członków @KONFEDERACJA_ groźby karalne. pic.twitter.com/0QCcd4oi2E — Karol Fedorowicz (@KarolFedorowicz) August 28, 2023

Działaczom Konfederacji przypina się łatkę „faszystowskich bojówek” i sugeruje najgorsze pobudki, tymczasem to przedstawiciele tej formacji są atakowani na ulicach w trakcie kampanii wyborczej. Media głównego nurtu o tym oczywiście milczą, ale gdyby do podobnego ataku doszło na reprezentanta głównych partii politycznych, od razu byłby wrzask.

To już kolejny atak na działaczy Konfederacji. We Wrocławiu próbowano uniemożliwić zbiórkę podpisów pod listami wyborczymi. Akcja przeciwników spaliła na panewce.