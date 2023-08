PiS zgłosiło kandydatów do komisji ds. badania wpływów rosyjskich

REKLAMA

Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz i przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski znaleźli się wśród 9 kandydatów PiS do komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 minął we wtorek o godz. 20. Kluby KO, PSL i Lewicy, tak jak deklarowały wcześniej, nie zgłosiły swoich kandydatów do komisji.

Kandydatami PiS do komisji – według źródeł PAP w PiS – są: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Marek Czeszkiewicz, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.