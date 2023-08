Tak się kończy „zielona energia”. Niemcy demontują wiatraki, żeby zwiększyć wydobycie węgla

REKLAMA

To nie żart. Niemcy rozmontowują farmę wiatrową, by rozbudowywać kopalnię węgla brunatnego. A wszystko to dzieje się w pobliżu miejscowości Luetzerath, którą wyburzono pod rozbudowę kopalni.

O sprawie donosi portal Europejska Prawda, powołując się na doniesienia niemieckich mediów. Według ich relacji, tamtejszy koncern energetyczny RWE miał już rozpocząć prace demontażowe farmy wiatrowej. To zaś umożliwi rozbudowę kopalni węgla brunatnego. Taka decyzja to pokłosie zamknięcia przez niemiecki rząd elektrowni jądrowych.

O miejscowości Luetzerath głośno było na początku ubiegłego roku, kiedy to ekoterroryści okupowali wioskę, nie chcąc dopuścić do wyburzenia wioski i rozbudowy kopalni. Dochodziło do starć z policją. To tam aresztowano Gretę Thunberg.