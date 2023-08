Nowa oficjalna mapa Chin. Kilka państw protestuje

REKLAMA

Malezja i Filipiny w ślad za Indiami wydały stanowcze oświadczenia oskarżające Pekin o roszczenia do ich terytoriów w związku z opublikowaną w poniedziałek nową „standardową” mapą Chin – pisze agencja AP. Rosja, która na mapie „straciła” część wyspy na rzece Amur, dotychczas nie zareagowała.

Indie jako pierwsze wydały notę ze „zdecydowanym protestem” w związku z włączeniem indyjskiego stan Arunaćal Pradeś i spornego płaskowyżu Aksai Chin do chińskiego terytorium.

REKLAMA

– Wysuwanie absurdalnych roszczeń do terytorium Indii nie czyni go terytorium Chin – powiedział szef resortu dyplomacji Indii Subrahmanyam Jaishankar w wywiadzie dla NDTV we wtorek.