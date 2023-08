Palestyński atak w Izraelu. Jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych [VIDEO]

Funkcjonariusz policji, cytowany przez portal dziennika „Haarec”, powiedział, że napastnik został zidentyfikowany jako 41-letni ojciec pięciorga dzieci z Zachodniego Brzegu Jordanu, który miał pozwolenie na pracę w Izraelu.

W odpowiedzi na zamach rzecznik Hamasu przekazał: „Armia okupacyjna i jej osadnicy będą nadal płacić cenę za zbrodnie ich ekstremistycznego rządu. Opór naszego narodu będzie się nasilał”.

Sytuacja bezpieczeństwa zaostrzyła się w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. W środę wieczorem Palestyńczyk został zastrzelony, gdy zaatakował w Jerozolimie 22-letniego Izraelczyka na stacji kolei miejskiej.

Z kolei w mieście Nablus na Zachodnim Brzegu czterech izraelskich żołnierzy zostało rannych w środę wieczorem po tym, jak palestyńscy terroryści zdetonowali ładunek wybuchowy, kiedy siły izraelskie wkroczyły do miasta, aby zabezpieczyć dostęp żydowskich wiernych do Grobu Józefa.

Natomiast w środę rano Palestyńczyk został poważnie postrzelony przez izraelskich żołnierzy, gdy staranował ich swoim pojazdem w pobliżu Hebronu na Zachodnim Brzegu Jordanu. Jeden żołnierz został lekko ranny.

Minister obrony Izraela Joaw Galant spotkał się z szefami służb bezpieczeństwa, aby ocenić sytuację po atakach. Premier Benjamin Netanjahu jest również na bieżąco informowany – przekazała jego kancelaria.

Eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego, która ma miejsce od półtora roku, jest najpoważniejsza od zakończenia drugiej intifady w 2005 roku. Od początku roku w wyniku fali przemocy zginęło około 200 Palestyńczyków i 31 Izraelczyków.

Another Palestinian attack in Israel that will undoubtedly not be featured in the western media.

A Palestinian terrorist drove a vehicle at Israeli citizens injuring three, two are in a serious condition. pic.twitter.com/V0mEV0cVFN

— RedBrasco – RedLehi (@redbrasco) August 31, 2023