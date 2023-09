Dantejskie sceny w Izraelu. Rośnie liczba rannych [VIDEO]

Rano demonstranci – przeciwnicy władz Erytrei – przemaszerowali ulicami Tel Awiwu w kierunku ambasady tego kraju, ale zostali tam zatrzymani przez izraelskich policjantów. Później jednak przedarli się przez bariery ustawione przez siły bezpieczeństwa.

Policja użyła granatów ogłuszających i gazowych, pałek oraz broni ostrej. Demonstranci niszczyli samochody (zarówno prywatne, jak i policyjne), a także pobliskie sklepy i wdawali się w bójki z funkcjonariuszami – donosi Times of Israel.

Protestującym udało się również wejść i zdewastować halę, w której miało odbyć się wydarzenie.

Aresztowano 39 osób, a władze poinformowały, że nadal dokonywane są zatrzymania i jest utrzymywana duża liczba funkcjonariuszy na ulicach miasta. Policja przekazała, że obecnie sytuacja jest „pod kontrolą”.

Dyrektor szpitala Ichilow, prof. Ronni Gamzu, poinformował, że ma do czynienia z masowym incydentem na skalę nie widzianą od czasu drugiej intifady (powstania palestyńskiego – PAP). Według Gamzu 10 rannych przebywających w jego szpitalu jest w stanie ciężkim z ranami postrzałowymi, kłutymi i ran głowy. Do leczenia przybyłych pacjentów wezwano setki lekarzy i pielęgniarek.

Cytowani przez izraelski portal przedstawiciele społeczności Erytrei w tym kraju twierdzą, że tydzień temu ostrzegali policję przed groźbą wybuchu przemocy w związku z wydarzeniem organizowanym przez ambasadę Erytrei.

Erytrejczycy stanowią większość z ponad 30 tys. Afrykańczyków ubiegających się o azyl w Izraelu. Twierdzą oni, że uciekli przed niebezpieczeństwem i prześladowaniami z kraju znanego jako „Korea Północna Afryki”.

77-letni prezydent Isajas Afewerki rządzi Erytreą od 1993 roku, gdy kraj ten uzyskał niepodległość po długiej wojnie z Etiopią. Od tego czasu nie przeprowadzono wyborów i nie istnieją wolne media. Wielu młodych ludzi jest zmuszanych do służby wojskowej bez terminu jej zakończenia, twierdzą grupy obrony praw człowieka i eksperci ONZ.

Tel Aviv Clashes – Law Enforcement Battered

At least 35 have been injured – including 19 police officers – as reports suggest Eritrean asylum-seekers' protests against their own govt turned violent in Israel pic.twitter.com/8tKfymlYj2

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) September 2, 2023