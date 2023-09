Nagły zwrot u Dziambora. Jednak ma wystartować do Sejmu

REKLAMA

Artur Dziambor ma wystartować w wyborach do Sejmu z list Trzeciej Drogi – wynika z nieoficjalnych ustaleń Onetu. Byłby to nagły zwrot u prezesa Wolnościowców, bo przez ostatnie dni aktywnie uczestniczył w zbiórce podpisów pod swoją kandydaturą w wyborach do Senatu.

Dziambor ewidentnie szuka swojej politycznej drogi po tym, jak najpierw wystąpił z partii KORWiN (dziś Nowa Nadzieja) i utworzył Wolnościowców, a kilka miesięcy później został wyrzucony z Konfederacji.

Polityczny serial z udziałem Dziambora trwa od kilku tygodni. Zaczęły krążyć plotki, jakoby prezes Wolnościowców dogadywał start swojej partii z list Trzeciej Drogi. Potwierdził to Dobromir Sośnierz, który z Dziamborem budował Wolnościowców, ale ostatecznie postanowił wrócić do Konfederacji.