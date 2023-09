Pfizer i AstraZeneca w tarapatach. Wysyp pozwów o efekty uboczne szczepień

REKLAMA

W Niemczech trwa prawdziwy wysyp pozwów przeciwko Pfizerowi i AstraZenece. Pacjenci pozywają firmy z powodu skutków ubocznych szczepionek na covid. Twierdzą, iż nie byli należycie poinformowani o możliwości wystąpienia różnego rodzaju komplikacji po wszczepieniu preparatu.

Kampania szczepień przeciwko covidowi rozpoczęła się w 2021 roku. Było to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę. W obliczu ogłoszonej pandemii koronawirusa rządy państw we współpracy z Big Pharmą zaczęły nakłaniać obywateli do tego, by zaszczepili się przeciwko nowej chorobie.

W czasie trwania pandemii podjęto wiele kontrowersyjnych decyzji w związku ze szczepieniami. Po pierwsze – cenzura w wielu państwach praktycznie uniemożliwiła jakąkolwiek dyskusję na temat szczepień.