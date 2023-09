Koniec żartów. W nocy spadnie pierwszy śnieg [PROGNOZA]

REKLAMA

W nocy z niedzieli na poniedziałek wysoko w Tatrach może spaść deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach będą mgły. Najcieplej ma być nad samym morzem – do 16 stopni Celsjusza – poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na południu i wschodzie okresami duże. Mogą też występować słabe, zanikające opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich początkowo możliwe słabe, zanikające burze. Wysoko w Tatrach niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem. W wielu miejscach, szczególnie na Pomorzu oraz w rejonach podgórskich, dolinach i kotlinach będą tworzyły się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 8 do 13 stopni Celsjusza. Nad samym morzem będzie nieco cieplej – do 16 stopni. Natomiast w rejonach podgórskich Karpat przewidywana temperatura to ok. 7 stopni Celsjusza.