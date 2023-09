REKLAMA

Rząd sam zachęcał do OZE, a teraz wbił nóż w plecy inwestorom. Czy inż. Zadrożniak to przewidział? Prawo i Sprawiedliwość dotychczas występowało jako zwolennik odnawialnych źródeł energii (OZE). Teraz okazało się jednak, że zapowiedzi o inwestowaniu w tę branżę można włożyć między bajki, co więcej – wielu Polaków czekają straty finansowe. Czy było to do przewidzenia? Jak najbardziej, bo przed takim scenariuszem przestrzegał już dawno śp. inż. Marek Zadrożniak.

W połowie sierpnia rząd niespodziewanie przemodelował projekt rozporządzenia w sprawie tzw. zielonych certyfikatów. Czym one są? Jak podaje serwis gospodarczy wnp.pl, zielone certyfikaty to niejako dowody na to, że dana energia pochodzi ze źródeł nieemitujących CO2 (m.in. wiatr, woda, biomasa). Istnieją jeszcze co prawda tzw. błękitne certyfikaty, które obejmują biogazownie rolnicze, ale to już osobny wątek. Ważne jest to, że sprzedawcy energii realizują ustawowy obowiązek właśnie za pomocą wymienionych świadectw.

– System zielonych certyfikatów został wprowadzony w Polsce w 2005 roku. Głosowały za nim wszystkie ówczesne partie polityczne z posłami, takimi jak Jacek Sasin i Jarosław Kaczyński na czele. Miał wesprzeć budowę elektrowni odnawialnych, które odpowiadały wówczas za niespełna 3 proc. produkcji prądu w naszym kraju. (…) Polska obok Wielkiej Brytanii czy Szwecji była jednym z niewielu państw świata, które właśnie w ten sposób postanowiło wspierać OZE. Zielone certyfikaty miały być bowiem znacznie bardziej rynkowym rozwiązaniem niż np. taryfy gwarantowane, jakie wprowadzili Niemcy – wskazuje z kolei portal energetyczny wysokienapiecie.pl.