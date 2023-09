Rosja chce rekrutować do wojska sąsiadów i imigrantów zarobkowych z Azji

Kreml apeluje przede wszystkim do rosyjskich mniejszości narodowych, które zamieszkują państwa leżące w sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej.

Dodatkowo do rosyjskiego wojska rekrutowani są także imigranci zarobkowi z Azji Środkowej. W zamian za wyjazd na front Moskwa obiecuje przyśpieszoną procedurę nadania obywatelstwa i stałą pensję.

„Uzbeccy migranci w Mariupolu mieli podobno skonfiskowane paszporty po przyjeździe i zostali zmuszeni do wstąpienia do rosyjskiego wojska” – podało w oświadczeniu Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, powołujące się na dane pochodzące z brytyjskiego wywiadu.

„W Rosji przebywa co najmniej sześć milionów migrantów z Azji Środkowej, których Kreml prawdopodobnie postrzega jako potencjalnych rekrutów. Rosja chce uniknąć dalszych niepopularnych środków w postaci mobilizacji wewnętrznej w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w 2024 r. Wykorzystywanie obcokrajowców pozwala Kremlowi pozyskać dodatkowy personel do działań wojennych w obliczu rosnącej liczby ofiar” – czytamy dalej.

