PiS ogłasza nowy kampanijny postulat. Zapowiedź remontów bloków

Według rządowych zapowiedzi, program obejmuje rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, nowoczesne windy i utworzenie wokół bloków terenów zielonych. A także stworzenie nowych miejsc parkingowych. Internauci zwracają uwagę, że albo zieleń, albo parkingi – miejsca pomiędzy blokami nie ma tyle, by pomieścić obie inwestycje.

We opublikowanym przez Morawieckiego filmie znajduje się fragment, w którym Rafał Trzaskowski, gdy jako kandydat PO ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy, został poproszony przez mieszkankę o naprawę drzwi. Skleił je taśmą samoprzylepną. „Koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą samoprzylepną” – skomentował premier Morawiecki.

Puszczenie oka do wyborców z wielkiej płyty może być skuteczne – wielu starszych ludzi marzy o poprawie sytuacji.

Ale na poziomie wykonania to nierealne, by osiągnąć przyzwoity efekt.

Działam w radzie osiedla, na którym jest 26 starych bloków. Widzę, jakie to wyzwanie.

— Patryk Słowik (@PatrykSlowik) September 4, 2023