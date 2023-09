Francja elegancja. Widzów w kinach gryzą pluskwy

REKLAMA

Widzowie z niektórych paryskich kin skarżą się na portalach społecznościowych na obecne tam pluskwy – napisał francuski dziennik „Le Figaro”.

Na pojawiające się w internecie komentarze zareagowały sieci kin MK2 oraz UCG twierdząc, że na bieżąco kontrolują swoje sale, a zgłaszane problemy są traktowane priorytetowo.

„Plaga pluskiew dotyka wszystkie miejsca publiczne i domy prywatne we Francji” – podkreśliła w oświadczeniu sieć UGC. „Pluskwy nie przenoszą chorób” – dodała.

Jak zaznacza „Le Figaro”, widzowie ugryzieni przez pluskwy nie będą uprawnieni do żadnego odszkodowania, ponieważ „bardzo trudno jest zidentyfikować pochodzenie ugryzienia pluskwy”.

Niektóre osoby nieświadomie przyniosły ze sobą pluskwy do domu, a pozbycie się ich kosztowało w jednym przypadku 450 euro. Z kolei inny widz, cytowany przez „Le Figaro”, mówi, że cała sytuacja z pluskwami zniechęciła go do chodzenia do kina.

„Nie sądzę, żebym kiedykolwiek ponownie postawił stopę w kinie” – powiedział.

Pluskwy stanowią problem wielu budynków we Francji. Według opublikowanego w lipcu raportu Francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego, ponad 10 proc. francuskich gospodarstw domowych zostało zaatakowane przez pluskwy w latach 2017-2022.