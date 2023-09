Kim Dzong Un jedzie do Putina

REKLAMA

Jeszcze w tym miesiącu lider komunistycznej Korei Północnej Kim Dzong Un spotka się z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem.

Północnokoreańska delegacja już jest w drodze do Moskwy – relacjonuje „The New York Times”. Jeszcze we wrześniu lider komunistycznego państwa Kim Dzong Un ma się spotkać ze swoim rosyjskim odpowiednikiem – Władimirem Putinem.

Kima i Putina pchają ku sobie potrzeby ich państw. Federacja Rosyjska potrzebuje broni, by móc dalej prowadzić wojnę z Ukrainą, którą wspiera Zachód, a Korea Północna potrzebuje jedzenia, bo z powodu komunistycznej i izolacjonistycznej polityki rządu Kimów w państwie panuje głód.