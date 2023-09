Zatrzymali terrorystów. Byli wśród nielegalnych imigrantów

REKLAMA

Wśród nielegalnych imigrantów na Słowacji zatrzymano dwóch terrorystów – poinformował szef słowackiej policji Sztefan Hamran. Chodzi o osoby, których nazwiska figurują w europejskich bazach danych – wyjaśnił. Z policyjnych informacji wynika, że w 2023 r. znacznie wzrosła nielegalna migracja.

Hamran nie podał bliższych szczegółów. Stwierdził, że zatrzymanych na Słowacji terrorystów nie można wydalić ze względu na przeszkody administracyjne. Policja skontaktowała się w tej sprawie z Interpolem i FBI.

Z policyjnych danych wynika, że w tym roku nastąpił znaczny wzrost nielegalnej migracji na tzw. szlaku bałkańskim, do którego Hamran zaliczył także Słowację. Do końca sierpnia granicę przekroczyło nielegalnie ponad 24 tys. osób. W całym ubiegłym roku było to niespełna 11 tys. migrantów. Szef policji stwierdził, że 97 proc. z nich stanowią obywatele Syrii, którzy po przejściu procedury rejestracyjnej na Słowacji udają się dalej do Europy Zachodniej.