Rada Stanu podtrzymała zakaz noszenia w szkole abai przez uczennice

Francuska Rada Stanu podtrzymała zakaz noszenia abai przez uczennice i odrzuciła wniosek stowarzyszenia Akcja Praw Muzułmanów (ADM), które domagało się jego zawieszenia. Stwierdzono, że taka restrykcja nie stanowi poważnego naruszenia prawa do życia prywatnego i wolności wyznania.

Rada Stanu, która jest we Francji najwyższym organem sądownictwa administracyjnego, poinformowała w komunikacie, że podtrzymuje wprowadzony przez resort edukacji zakaz noszenia abai w szkole, ponieważ nie narusza on również „prawa do edukacji ani szacunku dla (…) interesów dziecka i zasady niedyskryminacji”.

Minister edukacji Gabriel Attal oświadczył pod koniec sierpnia, że noszenie abai, czyli wierzchniego okrycia charakterystycznego dla krajów muzułmańskich, zostanie zakazane we francuskich szkołach ze względu na świecki charakter szkół publicznych w kraju.