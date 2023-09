Wysyłają wojsko na granice przeciw imigrantom

REKLAMA

Premier Słowacji Ludovit Odor powiedział w środę, że w walce z nielegalną migracją siłom policji granicznej będzie można do końca roku wysłać do pomocy do 500 żołnierzy. Premier dodał, że w razie potrzeby żołnierze będą wspierać policjantów w przyszłym roku.

Po posiedzeniu gabinetu, na którym dyskutowano możliwe rozwiązania w celu ograniczenia napływu migrantów, premier powiedział, że obecność wojska pomoże logistycznie zorganizować pobyt migrantów w kraju. Celem jest, aby nie dochodziło do gromadzenia się kilkusetosobowych grup przy samej granicy.

Chodzi także o zwiększenie liczby patroli w pobliżu granicy z Węgrami. Zdaniem premiera mieszkańcy południa kraju muszą widzieć więcej policjantów i żołnierzy w miejscach, gdzie gromadzą się nielegalni migranci. Jednocześnie Odor powiedział, że hermetyczne uszczelnienie granicy nie jest możliwe. Zapewnił, że rząd chce zadbać o migrantów, zapewnić im jedzenie, picie i lepsze warunki sanitarne. Dodał, że prezydent Zuzana Czaputova zgadza się z propozycjami gabinetu.