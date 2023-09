Tusk uderza w Morawieckiego. Rzecznik rządu odpowiada

REKLAMA

„Tusk, pokaż swoje przelewy z Brukseli! Ile Ci płacą za realizacje niemieckich interesów w Polsce?” – napisał rzecznik rządu Piotr Müller, kierując swoje słowa do szefa PO Donalda Tuska. Odniósł się tak do nagrania lidera PO, w którym Tusk czyta oświadczenie majątkowe premiera Mateusza Morawieckiego.

– Oto prawdziwe konkrety Mateusza Morawieckiego. Czytam – mówi szef Platformy w nagraniu zamieszczonym w piątek w mediach społecznościowych.

Następnie Tusk wymienia składniki majątku: „obligacje skarbowe o wartości 4 403 140 zł, dom o powierzchni około 150 m.kw., wartość 1 900 000 zł, mieszkanie o powierzchni 72,4 metra o wartości 1 100 000 zł, dom o powierzchni 100 m.kw. warty razem z zabudowaniami i działką około 3 500 000 zł, segment wartości 1 200 000 zł będący w połowie własnością Mateusza Morawieckiego i działka rolna warta 200 000 zł”. – To jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. To, co ukrył i przepisał na rodzinę ujrzy światło dzienne, kiedy wygramy wybory – stwierdził Tusk.