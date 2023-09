AKTUALIZACJA. Potężne trzęsienie ziemi w Maroku. Zginęło co najmniej 820 osób [VIDEO/FOTO]

REKLAMA

Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które nawiedziło w piątek wieczorem Maroko, wzrosła do 820, a rannych do 672 – poinformowało w sobotę MSW tego kraju. Bilans ofiar może wzrosnąć.

Wcześniej informowano o co najmniej 632 ofiarach śmiertelnych i 329 rannych.

Większość ofiar zginęła w trudno dostępnych obszarach górskich – przekazał przedstawiciel miejscowych władz, cytowany przez agencję Reutera.

„Nasi sąsiedzi są pod gruzami, a ludzie starają się jak mogą, by uratować ich, wykorzystując dostępne w wiosce środki” – powiedział Montasir Itri, mieszkaniec górskiej wioski Asni niedaleko epicentrum kataklizmu. Mężczyzna przekazał, że większość domów jest tam zniszczona.

Epicentrum trzęsienia ziemi, do którego doszło w piątek ok. godz. 23 lokalnego czasu, znajdowało się w okolicach Marrakeszu w prowincji Al-Haouz na głębokości 18,5 km. Według krajowego ośrodka geofizycznego trzęsienie ziemi miało siłę 7,2. Natomiast według amerykańskiej służby geologicznej: 6,8.

Mieszkańcy Marrakeszu relacjonowali, że na starym mieście, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zawaliły się niektóre budynki – donosi Reuters. Telewizja pokazała kadry, na których widać zawalony budynek minaretu i gruzy na samochodach.

„Ziemia trzęsła się przez około 20 sekund. Drzwi same się otwierały i zamykały, gdy zbiegałem na dół z drugiego piętra” – mówił jeden ze świadków kataklizmu.

Mieszkańcy boją się wracać do domów ze względu na uszkodzenia budynków i w obawie przed możliwymi kolejnymi wstrząsami. Wielu ludzi spędziło noc pod gołym niebem.

Według marokańskich mediów jest to najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło to państwo. To również najbardziej śmiertelne w skutkach trzęsienie ziemi od 2004 roku, kiedy liczba ofiar przekroczyła 600.

pray for marocco 🇲🇦🙏earthquakes in marocco innalillahi disana gempa pic.twitter.com/vVzpfNAgE0 — juan (@asahasuhasih) September 9, 2023

#Terremoto nella notte in #Marocco Il bilancio si aggrava di ora in ora: oltre

630 morti, 329 feriti Crolli nella città di #Marrakech,

mi piange il cuore veramente io mio cuore con voi totalmente compaesani miei 🫂❤️#maroccoterremoto 😭 pic.twitter.com/N4lRCPyJdo — 𝓘𝓝𝓤𝓝𝓜𝓞𝓝𝓓𝓞 (@INUNMONDO) September 9, 2023