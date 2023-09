Trump w więzieniu? Cejrowski: Nie powinien płacić kaucji

REKLAMA

24 sierpnia Donald Trump zgłosił się do aresztu. Wojciech Cejrowski twierdzi, że były prezydent nie powinien płacić kaucji, tylko dla manifestu politycznego powinien dać się zamknąć.

Pojawił się kolejny zwiastun programu, który wspólnie prowadzą podróżnik z Kociewia Wojciech Cejrowski i dziennikarz Paweł Lisicki. Tym razem panowie rozmawiali o sprawie aresztowania Donalda Trumpa.

Były prezydent zgłosił się do aresztu 24 sierpnia, ale nie został zamknięty, dzięki uiszczeniu kaucji w wysokości 200 tysięcy dolarów. Wojciech Cejrowski twierdzi, że źle się stało, że Trump zapłacił kaucję. Zdaniem podróżnika powinien iść on do aresztu i uczynić z tego manifest polityczny.