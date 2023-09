Wizyta Franciszka wstrzymała prace nad eutanazją, ale tylko o… tydzień

REKLAMA

We Francji przygotowane jest eutanazyjne prawo, czyli tzw. ustawa o końcu życia. Jednak Francję odwiedza papież Franciszek i rząd zmienił swój kalendarz prac. Planowana na 22 września wizyta papieża w Marsylii, spowodowała, że ​​rząd opóźnił przedstawienie projektu ustawy zezwalającej na „aktywną pomoc w umieraniu”.

Tekst miał zostać przedstawiony oficjalnie 21 września. Władze uznały, że w czasie pobytu Franciszka we Francji jednak nie wypada zgłaszać tak antychrześcijańskiego aktu wspierającego cywilizację śmierci. Termin ogłoszenia „postępowej” ustawy przesunięto więc na daty od 26 do 28 września.

REKLAMA

„Le Figaro” stwierdza, że to „gest symboliczny i polityczny”. Papież przyjeżdża do Marsylii na zakończenie tzw. Spotkań Śródziemnomorskich, czyli cyklu konferencji przedstawicieli róznych religii i „ruchów zaangażowanych w ekologię i dialog”. Zdaje się, że „postępowego” papieża, nie chciano stawiać pod ścianą, bo o ile dał się skusić na popieranie imigracji i ekologii, to jednak wsparcia przez głowę Kościoła eutanazji katolicy pewnie by nie zaakceptowali.