Komuniści się nie zmieniają. Totalitarni jak zwykle

REKLAMA

Lewica bogato obdziela swoich przeciwników politycznych epitetem „faszystów”, „nazistów”, „brunatnych”, etc. Historycznie i merytorycznie nie ma to żadnego sensu, ale na ogół jest to wstęp do usprawiedliwienia własnego totalitaryzmu. Warto pamiętać, że totalitaryzm czerwony, ma na koncie nawet więcej ofiar, niż ten brunatny, a dodatkowo nigdy doczekał się swojej Norymbergi, więc coraz śmielej podnosi swój łeb.

Niejaki Łukasz Kohut, europoseł Nowej Lewicy, oświadczył na „X”: „W Katowicach ruszyła petycja przeciwko organizacji konwencji Konfederacji w Spodku. I słusznie, bo Katowice to miasto różnorodności, tolerancji i szacunku. Na Śląsku nie ma miejsca na promowanie ksenofobii, nienawiści wobec kobiet oraz mniejszości”.

REKLAMA

Kohut chce zakazać konwencji działającej legalnie partii parlamentarnej. Uważa, że wystarczy odwrócenie znaczeń słów, pomieszanie pojęć i będzie to wystarczającym usprawiedliwieniem dla ograniczania praw innych. W sumie nic nowego. Czerwoni zawsze stosowali takie metody i np. kiedy niszczyli po wojnie demokrację, nazwali się „obozem demokratycznym”. Kiedy zabrali głos ludowi, wprowadzili „demokrację ludową”, itd., itp.