Gorąco w Polsat News. Łazarski z Konfederacji kontra Gozdyra i Ikonowicz. „Z Titanica się niewielu uratowało”

W programie „Debata dnia” starli się ze sobą polityk Konfederacji – Roman Łazarski – oraz Lewicy – Piotr Ikonowicz. Poszło o ubezpieczenia społeczne.

Agnieszka Gozdyra pytała m.in. o pomysł Konfederacji „dotyczący wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i tego, kto kiedy powinien przechodzić na emeryturę i czy to zrównywać”.

– Dla nas jest to sytuacja przykra, że musimy rozmawiać na ten temat, rozprawiać jak to politycy mają ustalić ludziom, kiedy oni mają przechodzić na emeryturę – odparł Łazarski. Dopytywany o to, „dlaczego to jest przykre”, stwierdził, że „wydaje się to materia, która powinna zostać pozostawiona do wyboru każdemu indywidualnie”. – Każdy podejmuje pracę, świadomie odkłada na swoją emeryturę – twierdził.