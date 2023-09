Dziambor chce antypisowskiej koalicji po wyborach. Także z Konfederacją [VIDEO]

REKLAMA

Kandydujący do Sejmu z list Trzeciej Drogi (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL) Artur Dziambor był gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Prezes Wolnościowców stwierdził, że po wyborach powinna powstać antypisowska koalicja, w której widziałby także Konfederację.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem Artur Dziambor przyznał, że wciąż nie zgadza się z wieloma rzeczami, które głosi Trzecia Droga.

REKLAMA

– Tak jak byłem w radykalnym sprzeciwie do tego, co mówi moja poprzednia partia w wielu innych sprawach. Niestety takie życie – stwierdził, przekonując, że „wbrew temu, co Pan próbuje pokazać i co niektórzy moi byli koledzy próbują pokazać, nie zmieniłem poglądów”.