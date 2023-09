Dziambor stracił pazur? „Artur, czy Tobie w tym PSLu jaja obcięli?” [VIDEO]

REKLAMA

Artur Dziambor nie ma lekko po ogłoszeniu swojego startu z list Trzeciej Drogi. W środowisku wolnościowym jest na cenzurowanym, a jego dawni poplecznicy z uwagą śledzą to, co mówi. Polityk musi się bronić, co nie jest łatwe, bo jego nowi sojusznicy stoją bardzo daleko od tego, co on sam reprezentował przez całą swoją karierę.

Kandydujący do Sejmu z list Trzeciej Drogi (Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL) Artur Dziambor był gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Polityk wyjaśniał, jak to jest z jego poglądami i zmianą partyjnych barw.

Prezes Wolnościowców zapewniał m.in., że jego poglądy się nie zmieniły i że wciąż w wielu kwestiach nie zgadza się z Szymonem Hołownią czy PSL-em. Jednocześnie twierdzi, że wcześniej miał tak samo z Konfederacją, której przekaz również nie zawsze był zbieżny z jego poglądami.