Inwigilacja po francusku. Sztuczna inteligencja pomoże w zabezpieczeniu Igrzysk Olimpijskich

Podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. w utrzymaniu bezpieczeństwa ma pomóc monitoring wspomagany sztuczną inteligencją. Komputery będą wysyłać operatorowi alert w przypadku wykrycia na obrazie broni, porzuconych przedmiotów czy zbyt gęstego tłumu – poinformował w środę dziennik „Le Figaro”.

Monitoring wspomagany sztuczną inteligencją ma być obecny „wszędzie, gdzie będzie to konieczne” podczas Igrzysk Olimpijskich w 2024 r. Rząd francuski zapowiedział zainwestowanie w projekt co najmniej 2 milionów euro.

Projekt zakłada analizowanie w czasie rzeczywistym przez komputer obrazu z kamer monitoringu i porównywanie go z zachowanymi w pamięci komputera typowymi niebezpiecznymi sytuacjami. Komputer wyśle alert do operatora w przypadku wykrycia sytuacji wcześniej wprowadzonej do systemu jako niebezpieczna, jak użycie broni, przekroczenie strefy zakazanej dla pojazdów, ogień, upadek osoby na ziemię, porzucone przedmioty czy zbyt gęsty tłum.