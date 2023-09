Tydzień od wybuchu afery, którą próbują wyciszyć. Konfederacja domaga się komisji śledczej [VIDEO]

REKLAMA

To już tydzień, odkąd afera wizowa ujrzała światło dzienne. Informacje o nadużyciach przy wydawaniu wiz do Polski oraz rekordowej liczbie pozwoleń na pobyt w Unii Europejskiej dla imigrantów z różnych krajów świata trafiły do opinii publicznej. Ta skandaliczna sytuacja stała się jasna dzięki presji służb z innych państw unijnych, które niepokoiło to, że Polska stała się nieszczelnym elementem systemu – bramą do napływu legalnej imigracji, związaną z procedurami korupcyjnymi.

Konfederacja reaguje na tę aferę zdecydowanie i postuluje pełną kontrolę nad sprawą. Przeprowadzone interwencje poselskie w Ministerstwie Pracy oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych to tylko początek.

Dziś Konfederacja domaga się powołania komisji śledczej w celu wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości. Jak przedstawił Krzysztof Bosak, pytania i wezwania obejmują osoby odpowiedzialne za politykę migracyjną, w tym premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Mariusza Kamińskiego, ministra rodziny, pracy i spraw społecznych Marlenę Maląg, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua oraz byłego ministra spraw zagranicznych.