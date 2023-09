Koalicja Konfederacja-PSL? Jarubas: Trzeba to mocno brać pod uwagę

REKLAMA

Poseł PSL Adam Jarubas w poranku „Siódma9” mówił, że powinno się mocno rozważyć koalicję, w której razem znalazłyby się PSL i Konfederacja. Niedawno w RMF FM o podobnej koalicji antypisowskiej, w której byłoby miejsce dla konfederatów, mówił również Artur Dziambor.

Nawet pomimo spadków w sondażach Konfederacja nieustanie utrzymuje się na trzecim miejscu pod względem poparcia i nie schodzi poniżej 10 proc. To oznacza, że najprawdopodobniej w przyszłym Sejmie nie będzie dało się zbudować rządu bez udziału prawicowej koalicji.

Widzą to politycy z innych komitetów, którzy zaczynają być otwarci na współpracę z Konfederacją, co jeszcze kilka miesięcy temu byłoby dla nich nie do pomyślenia.