Mentzen: Nie rozumiem, dlaczego dalej płacimy 40 złotych dziennie za pobyt Ukraińca w Polsce

Wynagrodzenia powinny być ustalane przez rynek, a nie przez polityków – uważa Sławomir Mentzen, odpowiadając na pytanie, ile powinni zarabiać nauczyciele. Współprzewodniczący Konfederacji mówi też jasno, że należy skończyć z wydawaniem pieniędzy na Ukraińców przebywających w Polsce.

Mentzen gościł w Radiu ZET, gdzie wiodącym tematem był raport NIK na temat zmarnowanych pieniędzy podczas „walki” z koronawirusem. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Mentzen: „Wszyscy nas wtedy atakowali, a to my mieliśmy rację”.

W długiej rozmowie poruszono także kilka innych wątków. Prowadzący wywiad red. Bogdan Rymanowski zapytał m.in. o to, ile powinni zarabiać nauczyciele. PiS chwali się bowiem, że za ich rządów pensje w oświacie wzrosły, nauczyciele mówią, że wobec wszechobecnej drożyzny to i tak za mało, a Platforma zapowiada, że jak dojdzie do władzy, to podwyższy uposażenie o 30 proc.

Inne podejście do tematu ma Mentzen. – Wszystkie wynagrodzenia powinny być ustalane przez rynek, a nie przez polityków. To sprawa między nauczycielem, a dyrektorem. Lepsi nauczyciele powinni zarabiać więcej, a słabsi gorzej – powiedział Mentzen.

– W każdej branży jest tak, że lepsi zarabiają więcej, a słabsi zarabiają słabiej. A nauczyciele wszyscy zarabiają tak samo. Nie powinno tak być. To demotywuje do bycia lepszym nauczycielem – podkreśla. Polityk zapowiada, że „jeśli będzie rządzić Konfederacja, to dobrzy nauczyciele będą zarabiać więcej”, a pomóc ma w tym bon edukacyjny, o którym Konfederacja więcej mówi w swoim programie nazwanym Konstytucja Wolności.

Mentzena zapytano także, dlaczego chciałby odebrania świadczeń Ukraińcom przebywającym w Polsce. – Nie rozumiem, dlaczego 1,5 roku po wybuchu wojny dalej płacimy 40 złotych dziennie za pobyt Ukraińca w Polsce – rozkłada ręce.

Mentzen zaznacza, że 40 złotych dziennie to jest więcej, niż wydajemy na żywienie Polaka w szpitalu, to więcej, niż państwo polskie płaci rodzinie zastępczej za dziecko. – Nie widzę powodu, dlaczego za polskie dziecko w polskiej rodzinie zastępczej należy płacić mniej, niż za pobyt Ukraińca w Polsce. Nie widzę interesu państwa polskiego, społeczeństwa, narodu, by finansować Ukraińcom zakupy nieruchomości w Polsce – zaznacza jeden z liderów Konfederacji.

Podkreślił raz jeszcze, że „pieniądze polskich podatników nie powinny być przeznaczane na zdrowych, silnych, dorosłych ludzi i to jeszcze z Ukrainy”. Zapytany, czy należałoby wspierać finansowo ukraińskie kobiety, odpowiedział: – Jeśli te panie pracują, to są w stanie się utrzymać, podobnie jak Polki w Polsce. Nie widzę żadnego powodu, by państwo polskie wspierało Ukraińców, skoro nie jest w stanie wesprzeć Polaków – komentuje w Radiu ZET Mentzen.