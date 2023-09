Narzekają, że pomimo podwyżek, płaca minimalna jest nadal bardzo niska

REKLAMA

Rząd Czech obiecuje, że w styczniu przyszłego roku płaca minimalna w kraju zostanie ponownie podniesiona. Związki zawodowe i przedsiębiorstwa nie mogą jednak zgodzić się co do skali takiej podwyżki.

Od kilku lat Czechy mają jedną z najniższych płac minimalnych w Unii Europejskiej. Obecnie minimalna wysokość wynagrodzenia brutto, jaką pracodawca może legalnie wypłacić pracownikowi, wynosi 17 300 koron (około 705 euro). Netto daje to nieco ponad 15 000 koron (610 euro lub 2840 PLN), co określa się w tym kraju jako kwotę poniżej granicy ubóstwa.

Przypomnijmy, że w Polsce płaca minimalna od 1 lipca wynosi zbliżoną kwotę 3.600 zł brutto (2 783,86 zł netto). W naszym kraju, rząd po 1 stycznia chce wprowadzić jako minimalną płacę sumę 4242 zł (brutto).

Podwyżkę planuje też Praga. Płacę minimalną otrzymuje tu około 150 000 pracowników. W styczniu tego roku wysokość płacy minimalnej została już i tak podniesiona o 1100 koron (45 euro), ale przy równie wysokiej inflacji jak w Polsce, podwyżki tej nie dało się zbytnio odczuć.

Minister pracy i spraw społecznych socjaldemokrata Marian Jurečka wezwał związkowców i przedstawicieli biznesu do omówienia tej kwestii i obiecał dotrzymać uzgodnionej przez obie strony kwoty. Takie negocjacje do tej pory jednak nigdy nie doprowadzały do kompromisu i ostatecznie wysokość płacy minimalnej i tak ustalał rząd.

W Czechach związki zawodowe podwyżki płacy minimalnej do 19 500 koron (795 euro), co oznaczałoby wzrost o 13%. Prezes Konfederacji Związków Zawodowych Czech i Moraw (ČMKOS), największej organizacji związkowej w Republice Czeskiej, Josef Středula twierdzi, że jest to tylko kwestia dobrej woli pracodawców i polityków.

Pracodawcy odrzucają jednak postulaty związkowców, przypominając, że według prognoz Ministerstwa Finansów w 2024 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie tylko o około 6% io taki powinien też być poziom podwyżki płacy minimalnej. Ostateczna decyzja ma zapaść do połowy października. Wyborów w Czechach akurat nie ma, więc negocjacje łatwe nie będą….

Źródło: Radio Praga