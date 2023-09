Zabawa w kotka i myszkę. Ekoaktywiści od pięciu dni blokują ruch. I śmieją się policji w twarz

REKLAMA

Samozwańczy aktywiści ekologiczni nie ustają w uprzykrzaniu ludziom życia. Tym razem przez pięć dni blokowali, na różne sposoby, główne arterie holenderskiej Hagi. W środę policja zatrzymała około 300 osób. W ratuszu doszło do spotkania przedstawicieli prokuratury, policji i władz miasta, którzy zastanawiali się, co z tym fantem począć.

Od kilku dni trwa swoisty wyścig między zwolennikami organizacji lewackiej organizacji Extinction Rebellion, którzy domagają się zaprzestania przez rząd dotowania i eksploatacji paliw kopalnych, i w tym celu podejmują próby blokowania ruchliwej autostrady w centrum Hagi, a policją, która próbuje im to uniemożliwić.

W sobotę funkcjonariusze zatrzymali ok. 2400 osób, w niedzielę ok. 500 demonstrantów, a w poniedziałek i wtorek ok. 200 blokujących ważną drogę aktywistów. W środę ich liczba wzrosła do około 300 i zostali oni zabrani z autostrady oraz przewiezieni autobusami poza centrum miasta.