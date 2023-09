Policja zmyła ekoterrorystów z autostrady. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych [VIDEO]

Na początku tygodnia policja zapowiadała, że będzie kierować skargi na rodziców zatrzymywanych nieletnich a rzecznik burmistrza Hagi oskarżył wcześniej tzw. aktywistów klimatycznych o to, że traktują dzięki jako „żywe tarcze”.

Codzienne blokady autostrady powodują coraz większą irytację mieszkańców Hagi. – Wcześniej kierowcy pokazywali nam kciuki do góry, teraz coraz częściej jest to środkowy palec – mówi jeden z demonstrantów cytowany przez dziennik „De Volkskrant”.

Again, water cannons were used against peaceful protesters and scientists are among those arrested at the #A12 blockade.

'We will keep coming back until the government stops fueling the climate and ecological crisis.’#StopFossieleSubsidies pic.twitter.com/Z7S4B7FBvH

— Scientist Rebellion Netherlands (@SR_Netherlands) September 15, 2023