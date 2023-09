Dlaczego Wawrzyk trafił do szpitala? Odwiedzili go policjanci i ABW. Nowe ustalenia dziennikarzy

REKLAMA

W sprawie byłego wiceministra Piotra Wawrzyka pojawiają się różne informacje. Doniesienia Radia ZET przeczą tym podawanym przez RMF FM.

Przypomnijmy, że w piątek RMF FM informowało, iż Wawrzyk trafił do szpitala po północy w „stanie zagrażającym życiu”. Według ustaleń radia, „kiedy ratownicy pojawili się w domu polityka ten siedział na krześle i miał rany na rękach”.

„Wiele wskazuje na to, że próbował popełnić samobójstwo, o czym może świadczyć między innymi pozostawiony list pożegnalny” – przekazał dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Już tego samego dnia dziennikarz Radia ZET, Mariusz Gierszewski, twierdził, że „były wiceminister MSZ Piotr Wawrzyk sam zgłosił się do jednego z warszawskich szpitali i został tam hospitalizowany”.

Później Radio Zet podało nowe informacje w sprawie. Rozgłośnia poinformowała, że Wawrzyk trafił do szpitala „z podejrzeniem załamania nerwowego po telefonie od członka jego rodziny”. Jak dodano, podczas przyjmowania go na oddział, miał zadrapania na nadgarstkach.

Podkreślono, że Wawrzyk nie jest i nie był w stanie zagrażającym życiu. Przekazano także, że wedle ustaleń dziennikarzy Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy byłego wiceministra „odwiedziła policja i agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

PiS zrobiło z niego jedynego winnego afery wizowej

Przed tygodniem wyszło na jaw, że za rządów PiS dosłownie każdy mógł sobie kupić na boku wizę i tym samym wjechać do Polski. Część z tych osób zostawała nad Wisłą, większość jechała dalej – na Zachód, do Skandynawii lub Stanów Zjednoczonych.

Polskie służby nie miały o tym pojęcia – lub miały, ale ze względu na korzyści nie chciały niczego ujawniać – co jest kompromitujące dla PiS-u. Cały proceder wykryły obce służby i dopiero wtedy nasze zaczęły działać. Ludzie ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, ze Stanisławem Żarynem na czele, tak łatwo tworzący w wielu kwestiach narrację przychylną rządowi, teraz milczą. Ze stołka poleciał jedynie wiceminister Piotr Wawrzyk. PiS uznaje, że to załatwia sprawę i próbuje aferę na wszelkie możliwe sposoby wyciszyć.

W TVP nie ma tematu

TVP robi wszystko, by jej widzowie nie dowiedzieli się zbyt wiele o aferze. Gdy ostatnio posłanka Urszula Pasławska próbowała poruszyć ten wątek na antenie, to nagle prowadząca i obecny w studiu polityk PiS, zaczęli robić niesamowity cyrk, nie dając dojść Pasławskiej do słowa.

