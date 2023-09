Sommer kontra Wiech. Poszło o koty i globalne ocieplenie

REKLAMA

Klimatysta Jakub Wiech po raz kolejny wygłasza swoje teorie na temat przyczyn globalnego ocieplenia. Jego wpis skomentował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u i nczas.com dr Tomasz Sommer.

Sommer i Wiech już niejednokrotnie starli się na łamach X (wcześniej Twitter) w sprawie tzw. globalnego ocieplenia i podobnych tragedii. Mieli też okazję podyskutować na antenie telewizji wPolsce.pl.

Odpowiadając na pytanie o globalne ocieplenie Sommer stwierdził, że „nie ma na to dowodów”. – Oczywiście istnieją tzw. konsensus itd., ale ja bym odfiltrował z tych naukowców, którzy są fanami tych konsensusów tych naukowców, którzy biorą pieniądze od państwa – przekonywał wówczas.

– Ja żyję wystarczająco długo, żeby pamiętać, że istniało coś takiego jak marksizm-leninizm (…) i wszyscy naukowcy opowiadali te bzdury patrząc prosto w oczy i nie było żadnego problemu – przypomniał. Redaktor naczelny nczas.com dodał, że nie wierzy w to, co mówią ludzie, którzy swe kariery wiążą z finansowaniem przez państwo.

– Globalne ocieplenie to nie jest kwestia wiary tylko faktów i tych faktów, potwierdzających zachodzenie tego zjawiska mamy bardzo dużo. Przede wszystkim mamy wzrost średnich globalnych temperatur, mierzalny na całym świecie przez różnych naukowców. To nie jest tak, jak mówi Pan redaktor Sommer, że jest jakaś elitarna klika, która nie dopuszcza do siebie innych adeptów tej nauki – odpowiadał natomiast Wiech.

„Mówienie «wiem, że globalne ocieplenie zachodzi, ale nie wierzę, że powoduje je człowiek» jest jak mówienie «wiem, że grawitacja istnieje, ale nie wierzę, że dotyczy też kotów»” – grzmiał na swoim profilu Wiech.

„Negowanie części rzeczywistości to też negowanie” – zakończył klimatysta.

Na ten wpis odpowiedział Sommer. „Nie Panie Wiech. Mówienie «wiem, że globalne ocieplenie zachodzi, ale nie wierzę, że powoduje je człowiek» nie jest jak mówienie «wiem, że grawitacja istnieje, ale nie wierzę, że dotyczy też kotów»” – napisał.

„Mówienie «wiem, że globalne ocieplenie zachodzi, ale nie wierzę, że powoduje je człowiek» jest jak mówienie «wiem, że grawitacja istnieje, ale nie wierzę, że jest spowodowana przez człowieka»” – skwitował.

