Rzecznik PO o rządzie z Konfederacją. „Jeśli na stole będzie wariant tylko…”

Platforma Obywatelska liczy, że Konfederacja wspomoże ją po wyborach w utworzeniu ewentualnego rządu mniejszościowego.

Rzecznik PO Jan Grabiec gościł w Radiu ZET, gdzie jednym z omawianych tematów były powyborcze scenariusze.

Polityk od Tuska przyznał, że priorytetem jest utworzenie rządu z całą tzw. totalną opozycją (Trzecia Droga, Lewica), ale jednocześnie jest świadomy, że może to się nie udać.

Pytany wprost o rząd z Konfederacją, odpowiedział: – Jeśli na stole będzie wariant tylko rządu mniejszościowego, to na pewno będziemy go rozważać. Ale nie mówimy o umowie koalicyjnej z Konfederacją.

– Ogromną wartością dla Polski jest dziś odsunięcie tego złego rządu od władzy. To kwestia niezależnej prokuratury, niezależnych mediów publicznych. Jeśli Konfederacja będzie popierała te rozwiązania – na pewno skorzystamy z tych głosów – zapowiada polityk PO.

Grabiec pochwalił nawet Konfederację za propozycję obniżki podatków. – Kwestia uproszczenia podatków w programie Konfederacji jest ciekawą kwestią – powiedział.

Jednocześnie uderzył we współprzewodniczącego Konfederacji Krzysztofa Bosaka, twierdząc, że ten ma poglądy faszyzujące, co opinii publicznej kojarzy się negatywnie. – W ostatnich latach próbował zmienić swój wizerunek, ale blisko mu to poglądów faszystowskich. Jeśli mówimy o faszyzmie włoskim z lat 20… Nie zaprzeczałby temu, że Mussolini miał, pod wieloma względami, jego zdaniem, rację – zakończył Grabiec.