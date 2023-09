Zełenski nie znalazł czasu dla Dudy, ale Duda nadal dzielnie broni niewdzięcznej Ukrainy

REKLAMA

Politycy Konfederacji we wtorek rano przekazali w prezencie prezydentowi Andrzejowi Dudzie klęcznik, żeby go kolana nie bolały podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Jednak ukraiński prezydent nie znalazł czasu na przyjęcie swojego polskiego odpowiednika. Każdy rozumie co to znaczy, ale najwyraźniej nie prezydent Duda, który dzielnie tłumaczy antypolskie zachowania Ukraińców.

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sporu o ukraińskie zboże podczas briefingu dla polskich mediów przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku.

„Mamy trochę do czynienia tak jak z tonącym. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny; że może pociągnąć w głębiny. Ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, wpływu adrenaliny i może po prostu utopić ratującego. Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta i rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da” – powiedział prezydent.