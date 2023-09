Bosak: „Kijów wziął, co chciał i wytarł politykami PiS-u podłogę” [VIDEO]

REKLAMA

Domagamy się, by Ukraina wycofała swoją skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zaakceptowała przedłużenie przez Polskę embarga na ukraińskie produkty rolne – oświadczył w środę Krzysztof Bosak. Współprzewodniczący Konfederacji ocenił również, że doszło do „bankructwa polskiej polityki zagranicznej na kierunku ukraińskim”.

W poniedziałek władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne.

We wtorek rzecznik WTO potwierdził w odpowiedzi na pytanie agencji Reutera, że do Organizacji wpłynęła skarga Ukrainy dotycząca zakazu importu żywności z tego kraju. We wtorek wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zasygnalizował, że w ciągu kilku następnych dni Ukraina wprowadzi embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka.