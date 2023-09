35-latek zażartował na lotnisku. Nie został wpuszczony do samolotu

REKLAMA

35-latek zażartował na gdańskim lotnisku, że w bagażu ma bombę i pistolet. Mężczyzna nie został wpuszczony do samolotu lecącego do Szwecji. Funkcjonariusze ukarali go mandatem. W walizce „żartownisia” nie znaleziono niebezpiecznych przedmiotów.

– 35-latek chciał polecieć do Malmo, podszedł z bagażem do odprawy i powiedział, że jest w nim bomba i pistolet – przekazał w czwartek rzecznik prasowy Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak.

REKLAMA

Wyjaśnił, że do zdarzenia doszło we wtorek w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. – Mundurowi sprawdzili bagaż, nie było w nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć powodu, dlaczego tak się zachował – przekazał Juźwiak.