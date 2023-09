Duda komentuje słowa Zełenskiego: To za daleko

REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda w programie „Gość Wiadomości” TVP info skomentował skandaliczne wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ.

Zełenski podczas przemówienia na forum ONZ mówił o embargu na ukraińskie zboże, które niektóre europejskie państwa utrzymały po tym, jak UE zniosła je 15 września.

REKLAMA

Słowa ukraińskiego prezydenta można odebrać jako oskarżenie wobec państw, które utrzymały zakaz. Kijowski polityk zarzuca tym krajom, w tym Polsce, że działają na korzyść Federacji Rosyjskiej.

Andrzej Duda w programie „Gość Wiadomości” TVP info skomentował te skandaliczne słowa ukraińskiej głowy państwa.

– Każdy kraj ma swoje interesy. My jako polskie władze mamy obowiązek przede wszystkim pilnować polskich interesów i to robimy od samego początku. Pomoc, którą wysyłaliśmy na Ukrainę, myślę przede wszystkim o tej pomocy militarnej, była to pomoc, która wynikała przede wszystkim z kalkulacji naszego bezpieczeństwa. Chcielibyśmy, żeby Ukraina przetrwała, chcielibyśmy tego, żeby Ukraina uratowała się. Gdyby nie to wsparcie, które Ukraina otrzymała od Polski i innych państw NATO, prawdopodobnie by upadła pod rosyjskim atakiem ponad rok temu – stwierdził Duda.

– Ukraina otrzymała wiele pomocy i wsparcia od sojuszników i sąsiadów. To przykre, że na forum ONZ pod adresem tych, którzy wspierali padają takie słowa. To za daleko – dodał prezydent.