Müller o wypowiedzi Bosaka na temat Ukrainy: Bardzo populistyczne wyrażenia

Rzecznik rządu, Piotr Müller, będąc gościem w państwowej telewizji TVP1, skomentował słowa współprzewodniczącego Konfederacji i lidera Ruchu Narodowego, które padły po skandalicznym wystąpieniu Wołodymyra Zełenskiego na forum ONZ.

Zełenski podczas przemówienia na forum ONZ mówił o embargu na ukraińskie zboże, które niektóre europejskie państwa utrzymały po tym, jak UE zniosła je 15 września.

Słowa ukraińskiego prezydenta można odebrać jako oskarżenie wobec państw, które utrzymały zakaz. Kijowski polityk zarzuca tym krajom, w tym Polsce, że działają na korzyść Federacji Rosyjskiej.

Konfederacja zareagowała na to wystąpienie, domagając się od rządu rewizji polityki zagranicznej w stosunku do Ukrainy.

– Konfederacja domaga się konkretnych działań wobec Ukrainy, w tym przedłużenia i rozszerzenia przez Polskę embarga na ukraińskie produkty rolne oraz wycofania skargi do Światowej Organizacji Handlu. W przypadku braku reakcji ze strony Ukrainy, Konfederacja sugeruje wprowadzenie blokady dla dalszego wsparcia strategicznego przez terytorium Polski – mówił współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak.

Podczas kolejnej konferencji Bosak ocenił, że mamy do czynienia z „całkowitą porażką polskiej polityki na kierunku ukraińskim”.

– Ponad rok budowania partnerstwa, tzw. partnerstwa, opartego w rzeczywistości na mrzonkach, na złudzeniach i na poświęcaniu polskich interesów gospodarczych, ale także politycznych, czy w obszarze polityki historycznej, kończy się spektakularnym przecięciem tych mitów – ocenił Bosak.

– Widać, że Ukraina jest partnerem, który nie tylko nie chciał przyjaźni z Polską, ale który zwyczajnie wykorzystał rząd PiS-u, wykorzystał prezydenta, który najwyraźniej wierzył w jakąś osobistą przyjaźń z prezydentem Zełenskim. Kijów wziął, co chciał i wytarł politykami PiS-u podłogę. Taka jest brutalna prawda – stwierdził narodowiec.

Na te wypowiedzi lidera narodowców odpowiedział w „reżimówce” rzecznik rządu, Piotr Müller.

– To są bardzo populistyczne wyrażenia [Krzysztofa Bosaka]. My pomagaliśmy dlatego, żeby Rosja dzisiaj nie stała tam, gdzie teraz mamy granicę z Ukrainą, żeby tam nie było granicy z Rosją. Mamy krótką granicę z Rosją, ale mogłaby być wielokrotnie dłuższa, gdyby nie właściwa pomoc w tamtym czasie właśnie, bo gdyby pierwsze tygodnie Ukraina nie wytrzymała naporu rosyjskiego, to dzisiaj moglibyśmy mieć Rosję w dużo szerszym zakresie, jeśli chodzi o granice Polską i to był powód, dla którego pomagaliśmy Ukrainie. Chodziło o również polskie bezpieczeństwo – stwierdził Müller w TVP1.