Ozdyk UJAWNIA niewygodne fakty. „Mamy blokadę na pewne zagadnienia w Konfederacji” [VIDEO]

Gościem dr. Tomasza Sommera na kanale Tomasz Sommer był dr Sławomir Ozdyk. Kandydat Konfederacji ujawnił, skąd się bierze spadek notowań tej formacji.

– Co do słupków Konfederacji (…) no niestety, nie można, naprawdę nie można, ciągle iść w stronę jakiegoś mitycznego środka (…) i próbować każdemu zrobić dobrze. To nie funkcjonuje – ocenił Ozdyk.

– Wyborcy Konfederacji są wyborcami Konfederacji, wyborcy mitycznego środka nigdy na Konfę nie zagłosują, nigdy. I tyle. Mamy blokadę na pewne zagadnienia w Konfederacji i to nam się teraz też odbija w słupkach sondażowych – ujawnił.

Sommer zapytał w kontekście Konfederacji o rekordowe poparcie, sięgające nawet 23 proc., dla AfD.

– Dlaczego AfD idzie tak dobrze, podczas gdy Konfederacji w pewnym sensie z teoretycznie podobnymi hasłami, bo w kampanii tego nie widać, idzie jednak, delikatnie mówiąc, nie aż tak dobrze? – pytał Sommer.

– Strategia prezentacji tylko i wyłącznie pana dr. Mentzena i Krzysztofa Bosaka nie wypaliła. Ona wypaliła do pewnego czasu, było to pewne novum, szło się do młodych, te liberalne postulaty, grill, trawa, dwa samochody, Malediwy, super fajnie, oni to fajnie, dobrze robią i to faktycznie dociera do młodych, ale koniec końców nie tylko o to wyborcom Konfederacji chodzi – wskazał Ozdyk.

– Schowano, czy też – jak to mówią w mainstreamie – gumkuje się Koronę z Konfederacji – zauważył. Jak dodał, sam jest tego przykładem, gdyż jako drugi na liście kandydat „nie wystąpił na zjeździe Bosak & Mentzen w Bydgoszczy”, wystąpili zaś kandydaci z miejsc pierwszego i trzeciego.

– Oczywiście, przyznaję im rację, to był objazd „Mentzen, Bosak”, a nie „Mentzen, Bosak, Braun”, wobec tego, co ja tam mam do szukania – ironizował.

– Niestety, oprócz liberalizmu w całej Europie widzimy również kwestie narodowe, narodowościowe, kwestie naszego być albo nie być. Mówię tutaj o kwestii migracji – dodał.

Zdaniem Ozdyka, Konfederacja idzie w tej chwili „tym, czym AfD szło w początkach swojej kariery politycznej”. – AfD nie stoi w rozkroku, nie zastanawia się, w którą nogawkę ma sikać, a Konfederacja w tej chwili stoi w rozkroku i zastanawia się, w którą nogawkę ma sikać – stwierdził gość Tomasza Sommera.

– To nie funkcjonuje i to funkcjonować nie będzie – skwitował dr Ozdyk.